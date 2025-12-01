Уход за долларовым деревом: простые советы для пышной зелени

Замиокулькас​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ или долларовое дерево – одно из самых живучих растений. Но чтобы оно радовало свежей зеленью и разрасталось, необходимо придерживаться нескольких правил ухода. О них рассказывает автор канала «Моя успешная дача».

Ему​‍​‌‍​‍‌ нравится рассеянный свет, и он не переносит прямые солнечные лучи. Зимой можно поставить его на подоконник так, чтобы листья не касались стекла и не замерзали. В другое время года он будет чувствовать себя хорошо на южном окне. Но если света все еще недостаточно, можно использовать лампы для растений.

Поливать денежное дерево стоит редко и умеренно. Оно больше боится переувлажнения, чем засухи. Достаточно одного раза в неделю, если почва достаточно просохла. Воду используйте комнатной температуры.

Подкормку замиокулькасу обеспечивают в период активного роста каждые две недели, зимой он должен отдыхать. Подойдут любые универсальные удобрения, главное вносить их, не попадая на листья.