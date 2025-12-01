Как ухаживать за квартирой с питомцами

Владельцам хвостатых важно запомнить, что гигиена питомцев влияет на здоровье проживающих с ними людей.

© СОВА

Специалисты перечислили основные правила ухода:

регулярно убирать зоны, в которых находится питомец, с помощью дезинфицирующих средств против бактерий и паразитов;

подстилки, клетки, домики, вольеры и миски с едой всегда должны быть чистыми;

не должно быть грязи и неприятного запаха от вещей питомцев;

после прогулки обязательно мыть лапы;

вычесывать, особенно пушистых и больших хвостатых, а также подстригать когти;

следить за здоровьем глаз, ушей, кожи — при воспалениях показать ветеринару;

устраивать запланированные визиты в ветклинику: для здоровых животных — один раз в год, с подтвержденными хроническими заболеваниями — минимум один раз в полгода, по необходимости — чаще.

Специалисты советуют мыть игрушки своих пушистиков минимум раз в неделю, а также мыть руки после контакта с животными или их вещами.

Еще важно почаще делать влажную уборку, пылесосить раз в 2-3 дня, чтобы шерсть не копилась на полу. Убирать лотки и клетки в перчатках. Обрабатывать свои раны после укусов антисептиком, а самих хвостатых вакцинировать по плану. Его можно уточнить у ветеринара.