Как безопасно украсить дом растениями, если у вас аллергия

Эксперт Галина Храброва объяснила, как людям с аллергией минимизировать риски для здоровья при содержании в доме растений.

Комнатные растения – это не только уют и красота, но и бонус для здоровья: они очищают воздух и создают приятную атмосферу. Но для аллергиков зелёная идиллия иногда превращается в испытание – неправильный выбор цветов может вызвать чихание, кашель, раздражение слизистых и даже кожные высыпания. Особенно уязвимы к этому дети и пожилые люди.

Чтобы минимизировать риск, важно правильно ухаживать за домашними растениями: регулярно протирать листья влажной тканью, убирать засохшие цветки и листья, следить, чтобы грунт был умеренно влажным, а также ставить растения подальше от спальных и рабочих зон.

Если аллергия уже знакома вам не понаслышке, лучше заранее изучить, какие любимые у многих цветы могут доставить больше проблем, чем радости. Например, герань пахнет приятно и славится лечебными свойствами, но эфирные масла в её листьях часто провоцируют аллергические реакции – людям с чувствительным организмом лучше держаться от неё подальше.

Фикус отлично очищает воздух, но сок растения содержит белковые компоненты, способные вызвать зуд и покраснение кожи. При склонности к дерматиту или экземе контакт с фикусом лучше исключить. Цикламен, хоть и красив, может стать сильным аллергеном: сапонины в клубнях раздражают слизистые и вызывают конъюнктивит, поэтому выбирайте сорта с минимальным содержанием токсинов.

Папоротники выглядят эффектно, но их споры могут вызвать серьёзную реакцию – от заложенности носа до затруднённого дыхания.

Хорошая новость в том, что есть растения, которые почти не доставляют проблем аллергикам. Хлорофитум, спатифиллум, алоэ вера, драцена и антуриум – безопасные и полезные красавцы, которые очищают воздух и не раздражают организм. С ними ваш домашний зелёный уголок будет источником радости и вдохновения, а не поводом для визитов к врачу.