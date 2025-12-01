Разработана программа обучения собаководству

Образовательный курс будет необходим для граждан, содержащих питомцев или планирующих их приобретение, а также работников и волонтёров приютов.

Документ планируется представить на обсуждение членам рабочей группы Госдумы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства, направленного на защиту людей от нападения безнадзорных животных, передаёт РИА Новости.

В кинологической федерации подчеркнули, что в стране фиксируется устойчивый рост числа домашних собак.

«Одновременно наблюдается дефицит базовых знаний у владельцев о юридических нормах правил содержания животных, об их физиологических и поведенческих особенностях, кормлении, основах социализации и воспитания, их дрессировки», — отмечается в подготовленном документе.

Авторы предусмотрели восемь основных модулей для изучения. Среди них анатомия, физиология, возрастные этапы животного, разделы о социализации, воспитании и дрессировке, а также основы ветеринарии.