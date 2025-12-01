Как заставить эустому цвести букетами: секрет прищипки

Обычно​‍​‌‍​‍‌ эустома растет в один длинный стебель и цветет довольно скудно. Чтобы превратить такой росток в пышный цветущий куст, эустому нужно весной правильно сформировать, как считает автор канала «Собираем урожай».

Эустома высокорослых сортов особенно нуждается в прищипке. Делают ее весной, когда растение уже немного подросло. Необходимо срезать верхушку основного стебля как раз над 3-5 парами листьев (чаще всего над четвертой). Чем ниже вы обрежете, тем пышнее будет куст снизу. Обрежьте так, чтобы пенек остался около сантиметра длиной.

Укорененную эустому не поливают перед прищипкой, чтобы сокодвижение замедлилось и срез быстрее подсох. Инструмент для этого обязательно нужно дезинфицировать. На следующий день после процедуры рекомендуется опрыскать растение стимулятором роста.

Имейте в виду: прищипка отодвигает срок цветения примерно на 1,5-2 недели, так как боковым побегам нужно время, чтобы вырасти. Поэтому, в тех регионах, где лето короткое, от нее иногда стоит отказаться. Низкорослые сорта при таком формировании обычно не нуждаются — они и так хорошо кустятся.

Отрезанные верхушки можно попробовать укоренить: удалите нижние листья с черенка, подрежьте стебель и поставьте в воду. После прищипки эустома начнет активно выпускать боковые побеги, что приведет к обильному, «букетному» цветению, которое продлится гораздо ​‍​‌‍​‍‌дольше.