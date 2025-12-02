Почему нужно опускать крышку унитаза — неожиданная причина

Мало кто обращает внимание на то, опущена ли крышка унитаза или нет. Большинство делает это автоматически или, наоборот, не делает. Однако ее все-таки нужно опускать. Почему? Ответ на этот вопрос читайте в материале «Рамблера».

© Madhourse/iStock.com

Причина №1

Крышка защищает дом от аэрозольного «облака» из унитаза. Это та самая причина, о которой почти никто не думает, но именно она имеет реальное значение. Во время смыва вода поднимает в воздух микрочастицы. Они состоят не только из капель воды, но и из бактерий, микрофлоры кишечной группы и растворенных частиц того, что было в унитазе. Такое аэрозольное «облако» поднимается на высоту до метра и распространяется по всей ванной комнате в течение нескольких секунд.

Проблема в том, что оно оседает на всех поверхностях: раковине, зубных щетках, косметике, бритвах, полотенцах и на многих других мелочах: расческах, мыле, футлярах для линз. Бактерии способны сохраняться на этих предметах сутками, а часть из них при обычной утренней рутине попадает в рот или на кожу. Поэтому крышка унитаза работает как физический барьер: она не позволяет аэрозолю подняться вверх.

Причина №2

У большинства ванных комнат площадь небольшая, и раковина стоит буквально в полутора метрах от унитаза. Это означает, что аэрозоль после смыва гарантированно достигает щеток. Они впитывают микрочастицы, которые увидеть без микроскопа невозможно. В результате это приводит к появлению бактерий, неприятному запаху изо рта, раздражению десен и повышенному риску развития стоматологических заболеваний.

Причина №3

Вода в унитазе испаряется и повышает влажность воздуха. Это особенно заметно в совмещенных санузлах, где пар от душа и так создает влажную среду. При открытой крышке процесс идет еще быстрее, закрытая — помогает стабилизировать влажность.

Это важно, потому что высокая влажность приводит к:

появлению плесени,

конденсату на стенах,

разрушению мебели и фурнитуры,

неприятному запаху сырости.

Пять вещей, которые точно нельзя хранить в ванной

Причина №4

Крышка не только сдерживает аэрозоль, но и помогает удерживать запахи внутри чаши. Открытая поверхность унитаза быстро разносит аромат по всей ванной комнате. Ткани — полотенца, коврики, халаты — впитывают запахи, и они сохраняются надолго. Закрытая крышка снижает распространение запахов в несколько раз и помогает поддерживать свежесть даже в маленьких помещениях.

Причина №5

Кошки и собаки нередко из унитаза пьют воду, что не очень полезно для их здоровья. А дети, играя в ванной, могут уронить внутрь игрушки, косметику или технику. Это может привести в засорам и поломке сантехники. Опущенная крышка просто убирает риск.

Причина №6

Микрочастицы аэрозоля оседают на предметах и постепенно загрязняют их поверхность. Все, что стоит на открытых полках, со временем покрывается микробной пленкой — незаметной, но вредной. Хранение многих предметов в ванной — фена, бритвы, декоративной косметики, триммеров — и так не рекомендуется, но открытый унитаз ускоряет порчу в несколько раз.

Причина №7

И, наконец, хотя это и не самая важная причина, но упомянуть ее все же стоит: закрытая крышка делает помещение визуально аккуратнее. В маленькой ванной каждая деталь влияет на ощущение чистоты. Опущенная крышка скрывает содержимое чаши и делает общий вид опрятнее.

Ранее мы писали, откуда в ванной зловонный запах и как с ним бороться.