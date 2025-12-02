Ветеринары придумали, как приучить кошек к воде
Кошки с травмами и ограниченными возможностями теперь могут без страха проходить реабилитацию на подводных беговых дорожках и в бассейнах благодаря новой методике адаптации.
Эта программа сводит стресс к минимуму, что позволяет кошкам — так же, как собакам, лошадям и людям — безопасно и спокойно проходить курс водной реабилитации, объясняет Стефания Уккедду из ветеринарной клиники и лаборатории «Сан-Марко» в итальянской Падуе.
«Это удивительно, но все сводится к знакомству с водой. Кошки просто не знают, что это такое — примерно как люди, впервые увидевшие море. Но когда они привыкают к обстановке физиотерапевтического кабинета, вода перестает быть проблемой», — говорит она.
Подводные беговые дорожки и занятия в бассейне позволяют людям и животным тренироваться с уменьшенной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. Это превосходный метод реабилитации и восстановления сил при ортопедических проблемах — например, повреждениях суставов или сухожилий, неврологических заболеваниях, а также в гериатрической практике.
Однако кошки, как правило, испытывают сильнейший стресс при контакте с водой — возможно, из-за их происхождения из засушливых регионов — и в незнакомой обстановке. Поэтому владельцы и терапевты обычно отказываются от водных процедур. В немногих реабилитационных центрах, где кошек все же допускают к таким программам, с ними работают по методикам, разработанным для собак, отмечает Уккедду.
Вместе с коллегами она разработать протокол, ориентированный именно на кошек. Статья о нем вышла в журнале Applied Animal Behaviour Science.
Сначала животные исследуют помещение и сухое оборудование, затем чувствуют влажное полотенце под лапами. Позже они стоят в пяти сантиметрах теплой воды, слышат звук работающей беговой дорожки и постепенно погружаются на большую глубину — всегда в присутствии владельца. На каждом этапе кошек поощряют тем, что им больше нравится: лакомством, лаской или игрушкой.
«Особенно с молодыми кошками: когда перед ними появляется что-то движущееся, они будто забывают, что это упражнение», — рассказывает Уккедду.
Для тестирования методики группа отобрала 12 пациентов своей клиники с неврологическими или ортопедическими заболеваниями — разных пород, возрастов и условий содержания.
В течение всей программы обучения исследователи отслеживали у кошек признаки стресса: мяуканье, облизывание носа, позу страха или попытки спрятаться. Сеанс прекращали, если в течение минуты проявлялось более пяти таких признаков.
Все 12 кошек успешно завершили курс реабилитации, который в зависимости от проблемы длился от нескольких недель до года, сообщает ветеринар. Каждое животное продемонстрировало значительное физическое улучшение: некоторые полностью выздоровели, другие смогли снова лазать по деревьям.
Ободренные результатами, исследователи начали применять протокол и в бассейнах, добавляя особое освещение и музыку, чтобы сделать процедуру еще более комфортной для пациентов. «Выбор зависит от кошки, — поясняет Уккедду. — Некоторые любят классику. Другие предпочитают Мадонну».
Полученные данные показывают, что кошек не стоит автоматически исключать из водной терапии только из-за их репутации гидрофобов, резюмирует она: «Хорошая новость в том, что любая клиника может применять этот протокол и добиваться тех же результатов».