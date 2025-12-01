Секреты ухода за свитерами: когда стирка вредит

Если вы хотите сохранить свои зимние свитеры красивыми и яркими, нужно прекратить стирать их так часто, как вы обычно это делаете. О правилах ухода за таким нежным видом вещей рассказывают авторы канала «Интерьер&Пространство».

Необходимость стирки свитера напрямую зависит от того, как и в каком виде вы его носите. Если вы надеваете свитер непосредственно на кожу, его стоит стирать примерно раз в 3–5 дней. Если же под свитером у вас хлопковая футболка или водолазка, то этот срок увеличивается уже до 2–3 недель. А чистошерстяные модели достаточно стирать всего 2–3 раза за сезон.

Шерсть мериноса или альпаки обладает удивительным свойством — она отталкивает запахи и даже способна к самоочищению. Такие вещи стирают как можно реже, чтобы не испортить структуру волокон. Хлопковые и синтетические свитеры требуют более частого ухода, но все равно не после каждого использования.

Трение разрушает волокна ткани. Свитер теряет форму, появляются катышки, а со временем — и дырки. Поэтому главный совет: лучше «недостирать», чем «перестирать». Кроме того, выбирайте деликатный режим стирки и используйте специальный сетчатый мешок, стирайте в прохладной воде, а лучше всего — вручную. Также нельзя сушить такую одежду в машине и использовать кондиционер и другие агрессивные средства.