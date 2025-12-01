Калибрахоа: неприхотливая красавица для сада и балкона

Если ‍вам хочется поселить на даче или балконе что-нибудь простое и неприхотливое, посмотрите на калибрахоа. Эти яркие «колокольчики» ничуть не уступают петунии в красоте, а по живучести и стойкости к ветру и дождю даже превосходят ее, как уверяет автор канала GardenLife.

Калибрахоа вырастает в пышный куст с длинными побегами, усыпанными мелкими цветками-колокольчиками. Цветет с весны и до заморозков. Очень эффектно она смотрится в подвесных кашпо и в высоких вазонах.

В отличие от петунии у калибрахоа более крепкие сформированные побеги, которые не обламываются снегом и дождем, а в цветке есть характерное пятнышко — желтая сердцевина. Селекционеры вывели сотни сортов самых разных расцветок — однотонные, радужные, с контрастными прожилками, а еще махровые, как самые что ни на есть миниатюрные розочки.

Размножают калибрахоа, чтобы сохранить сорт, обычно черенками — из семян почти невозможно получить идентичную расцветку и форму. На зиму кустик можно занести в прохладное помещение, а весной опять выставить в сад или просто взять с него череночки.

Для обильного цветения калибрахоа нужна хорошая освещенность без прямых лучей, регулярный полив без пересушки и подкормки раз в неделю. Почва должна быть легкой и питательной.