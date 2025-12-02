Убираем накипь в чайнике без химии: простой лайфхак

Накипь​‍​‌‍​‍‌ в чайнике — привычная неприятность, которая появляется особенно сильно при использовании жесткой воды. Вместо уксуса или лимонной кислоты можно воспользоваться простым натуральным способом, о котором рассказывают авторы канала «Гастроном.ру».

© ГлагоL

Соберите очистки от картофеля, яблока, груши, добавьте цедру лимона для аромата, пол-литра воды и прокипятите в чайнике. Дайте отстояться два часа, после чего просто промойте — накипь легко отойдет.

Как часто нужно проводить чистку? Все зависит от воды: если у вас жесткая вода из-под крана, то накипь может появляться очень быстро, поэтому чистка нужна ежемесячная. Если же фильтрованная, то достаточно одного раза в 3-4 месяца.

А когда загрязнилась еще и сковородка, читайте текст «ГлагоLа» о том, как легко это исправить. Нужно нагреть сковороду на плите, а затем обильно нанести на горячую поверхность любое средство от жира, чтобы запустить мгновенную реакцию.