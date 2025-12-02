Как понять, что нужно срочно менять полотенца в ванной

В полотенцах, которые висят в ванной, создаются идеальные условия для развития микроорганизмов. Основную опасность представляет не первоначальное обсеменение полотенца кожной микрофлорой, а последующее накопление влаги в волокнах махровой ткани, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, относительная влажность выше 60%, которая надолго сохраняется в сложенном или плотно висящем полотенце, является оптимальной средой для размножения бактерий и грибов.

«Частота замены банного полотенца напрямую зависит от интенсивности его использования и условий просушки. Для индивидуального использования в стандартной городской квартире рекомендованная частота замены составляет каждые 3–4 дня при условии полноценного просыхания между применениями. Критически важным фактором является полное высушивание по всей толщине материала: даже внешне сухое полотенце может сохранять влагу в местах переплетения нитей, где затем формируются колонии микроорганизмов. Если полотенце используется несколькими членами семьи, менять его следует ежедневно», — объяснила эксперт.

К неочевидным признакам, свидетельствующим о чрезмерной микробной нагрузке, относится изменение тактильных свойств ткани.

«Если после полного высыхания полотенце сохраняет жесткость или имеет специфический «прогорклый» запах даже после стирки, это указывает на глубокое проникновение липидных компонентов и продуктов жизнедеятельности микроорганизмов в структуру волокон. Еще одним значимым маркером является потеря цветовой интенсивности на отдельных участках, что часто коррелирует с очаговым развитием плесневых грибов», — предупредила Золотарева.

Привычка использовать одно полотенце для лица и тела значительно увеличивает риски возникновения косметических дефектов и воспалительных процессов кожи.

«Наиболее рациональным решением является переход на раздельное использование полотенец для разных зон. Также следует помнить, что даже качественное махровое полотенце имеет ограниченный срок службы около двух-трех лет при правильном уходе. После этого периода структура волокон необратимо изменяется, формируя микроскопические полости, где создаются благоприятные условия для закрепления и роста микроорганизмов», — добавила она.

Не следует забывать про правила ухода за полотенцами: обычная стирка при сорока градусах хорошо справляется с пятнами и видимыми загрязнениями, однако с микробами борется не так эффективно. Поэтому стирать полотенца желательно при температуре не ниже шестидесяти градусов, используя моющие средства с кислородным отбеливателем. Еще один эффективный вариант — добавлять при стирке полотенец специальное дезинфицирующее средство, предназначенное для домашнего использования, резюмировала эксперт.