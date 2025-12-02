Ученые выяснили, как хорошо собаки замечают стресс человека

Ученые подтвердили: собаки способны улавливать стресс человека по запаху. Собаки вцелом определяют стресс человека точнее, чем сами люди, пишет Еarth.com. Исследование опубликовано в журнале Animal Cognition.

© Телеканал «Наука»

Исследование из Неаполитанского университета имени Федерико II (Италия) показало, что обученные собаки отличали спокойствия и стресса с точностью 93,75%, реагируя на изменения в химическом составе выдыхаемого воздуха и пота.

Такое обоняние объясняется строением мозга: у собак обонятельная луковица занимает около 0,31% объема мозга, тогда как у человека — лишь 0,01%. У многих пород насчитывается более 220 млн обонятельных рецепторов, способных распознавать малейшие химические сигналы.

В эксперименте участники выполняли задание, вызывающее стресс, после чего ученые собирали образцы их пота и дыхания. Эти образцы содержали летучие органические соединения, изменяющиеся при повышении частоты сердцебиения и давления. Собаки отлично различали «стрессовые» и нейтральные запахи даже в пробирке, подтверждая, что чувствуют физиологические реакции человека, а не «читают мысли».

Запах напряжения

Запах для собак — еще один слой информации, дополняющий язык тела и голос. Он влияет на поведение даже тогда, когда человек выглядит спокойным. Владельцы часто замечают: собака может насторожиться рядом с тихим и вежливым гостем — просто потому, что улавливает запах напряжения.

Обоняние также связано с памятью: собаки формируют устойчивые ассоциации и сохраняют их надолго. Нейтральный запах, однажды связанный с чем-то плохим, может вызвать настороженность при следующей встрече.

Это свойство становится основой работы служебных собак, обученных помогать людям с посттравматическим стрессовым расстройством. В одном из исследований ветераны, получившие обученных собак-помощников, через три месяца демонстрировали более низкие уровни тревоги и лучшие показатели повседневного функционирования по сравнению с контрольной группой.

Ученые подчеркивают: внезапное рычание или избегание — не агрессия, а реакция на запаховый сигнал. Это можно корректировать мягкими методами, формируя новые ассоциации. Наказание лишь усиливает стресс. Специалисты рекомендуют владельцам отслеживать контекст, снижать нагрузку на собаку и, при необходимости, обращаться к тренерам, работающим на позитивном подкреплении.