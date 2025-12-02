Как за пять минут определить возраст кошки по зубам и глазам

Ветеринары​‍​‌‍​‍‌ могут определить возраст кошки всего за пять минут, опираясь на признаки старения. Проверяя зубы, глаза, состояние тела и шерсти, они способны выяснить настоящий возраст питомца, даже если хозяева ошибаются в своих догадках, отмечает Анна Белова в своем блоге.

Зубы — главный показатель возраста: у котенка до шести месяцев – молочные, белые и острые; к трем годам слегка желтеют и закругляются кончики резцов; к пяти годам зубы стираются; после двенадцати лет многие уже отсутствуют. Глаза молодой кошки — ясные и блестящие, но после семи лет начинается помутнение хрусталика, проявляется туман, а радужка тускнеет.

Тело кошки тоже изменяется: у молодых кошек крепкие мышцы и плавные движения, после пяти лет начинает снижаться мышечная масса, проступают лопатки, а у старых животных – выраженный дефицит веса и замедленная походка. Шерсть молодого животного густая и блестящая, но к старости становится менее гладкой, появляются колтуны, а у старых кошек может наблюдаться седина на морде.

