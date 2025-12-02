Что внести под герань в ноябре, чтобы она пышно зацвела весной

фото: freepik.com

Ноябрь — не время забывать о комнатных цветах. Именно сейчас правильная подкормка может преобразить даже самую слабую герань, как считает автор канала «На даче у деда Егора».

Возьмите литр воды и растворите в нем чайную ложку суперфосфата и половину чайной ложки сернокислого калия. Добавьте чайную ложку древесной золы или несколько капель гумата. Дайте смеси настояться пару часов.

Перед подкормкой желательно разрыхлить верхний слой почвы в горшке, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням. Затем полейте растение небольшим количеством раствора под корень. После этого не поливайте ее пару дней, чтобы подкормка проникла вглубь.

Такое питание, богатое фосфором и калием, ведет к укреплению корневой системы цветка, укрепляет иммунитет и помогает ему пережить зиму.

