Чем очистить решетки от нагара

Чистка​‍​‌‍​‍‌ решеток газовой плиты невыносимо мучительна: народные средства, вроде нашатыря, оказываются бесполезными, а грязь в стыках и на обратной стороне остается. Автор канала «Порядок. Дома и на даче» предлагает один по-настоящему эффективный способ.

© ГлагоL

Купите неглубокий прямоугольный пластиковый таз, в который решетки поместятся полностью. Опустите их в ванночку и щедро нанесите на них специальный гель для удаления нагара и жира, который будет обволакивать металл, а не стекать. Оставьте на 15-20 минут.

Затем залейте все горячей водой и оставьте еще на несколько минут. После этого останется только пройтись губкой, и жир отойдет без труда.

Также «ГлагоL» предлагал натуральный способ удаления накипи с помощью очистков. Прокипятите в чайнике картофельные и фруктовые шкурки с лимонной цедрой, дайте отстояться два часа, и налет легко смоется.