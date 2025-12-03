Что можно посеять и посадить в огороде в апреле

В середине весны огородники готовы приступить к работам на своих участках. Но в одних регионах еще холодно — в Сибири лежит снег, а в других уже пора готовиться к жаре — в Краснодаре вовсю цветут плодовые деревья. ‎«Лента.ру» рассказывает, какие овощи, зелень, цветы и декоративные кустарники можно посадить в апреле 2026 года и какие условия для этого нужно соблюдать.

© Lenta.ru

Когда весной начинать работы в огороде

При планировании первых посадок нужно ориентироваться на локальные погодные условия. В беседе с «‎Лентой.ру» агроном и блогер, автор YouTube-канала «Дачный агроном» Юлия Цыб пояснила, что список культур, подходящих для посадки в апреле, зависит от климатической зоны, ‎ведь на юге уже собирают урожай редиса, а на севере только планируют сеять. По словам садовода, стоит отталкиваться от следующих показателей.

Если в вашем регионе ночью уже нет сильных морозов, а почва на глубине 5 сантиметров прогревается до 3-5 градусов, значит, можно высаживать в открытый грунт холодоустойчивые культуры

При этом растения, которые боятся холода, высевают в грунт в конце апреля, после того как почва прогреется до 15 градусов.

Если в вашем регионе еще холодно и случаются заморозки, в апреле стоит посеять семена в теплицу. Тогда через несколько недель после посева, в мае, вы сможете получить первый, самый ранний урожай скороспелых культур (например, пряной зелени и салатов).

«Стандартный набор овощей для первых весенних посевов: редис, салат, разная пряная вкусовая зелень, морковь, свекла, дайкон, пекинская капуста», — Юлия Цыб, агроном.

Лук и чеснок, по словам эксперта, принято сажать осенью, под зиму, но есть регионы, где такая посадка невозможна в силу особенностей климата. В таких случаях лук и чеснок высаживают сразу после схода снега и оттаивания почвы.

Какие овощи и зелень посадить в апреле

Морковь

Куда сеять

Лучше всего морковь растет на легких суглинистых и супесчаных нейтральных почвах. Высаживать ее лучше на грядках, где до этого росли картофель, томаты, капуста, лук, бобовые.

Как сеять

При посадке между грядками расстояние должно быть не менее 15 сантиметров, а сеять семена моркови в почву нужно на глубину 2-3 сантиметра. Можно сеять пророщенными или сухими семенами, также популярен способ посева семян на ленте. Для равномерного посева сухие семена нужно смешать с песком в соотношении 1:1.

Как ухаживать

Сухие семена удобны для дачников, которые редко бывают в огороде: такие семена не требовательны к регулярному поливу. Пророщенные же или закрепленные на ленте семена моркови нуждаются в частых поливах, а пересыхание почвы чревато гибелью ростков.

После посева землю надо уплотнить и полить водой. Для ускорения процесса роста моркови, грядки укрывают спанбондом. Если ростки взошли плотно и часто, то посадки необходимо проредить, оставив примерно 5 сантиметров между всходами.

Свекла

Когда почва на глубине 5 сантиметров прогреется до 8-10 градусов, можно приступать в посадкам свеклы.

Куда сеять

Чтобы получить хороший урожай, свеклу нужно сеять во влажный, некислый, рыхлый грунт, иначе корнеплоды могут вырасти мелкими и пресными.

Свекла хорошо будет расти на удобренных с осени грядках, на которых прежде росли лук, огурцы, морковь, сидераты.

Как сеять

Семена можно сеять сухие и замоченные. Предварительно замоченные в воде на пару дней семена взойдут на неделю раньше сухих.

Расстояние между грядами под свеклу должно быть 20-30 сантиметров, глубина бороздок — 2-3 сантиметра.

Как ухаживать

После окончания посева почву на грядках нужно уплотнить, полить водой и укрыть спанбондом, защитив от низких температур и от высыхания.

После появления двух настоящих листочков сеянцы нужно проредить, оставив между растениями 6-8 сантиметров.

Чеснок

Если вы не посадили чеснок под зиму, то стоит это сделать после схода снега. Ведь именно в прохладной почве у луковых культур лучше всего развивается корневая система.

Куда сажать

Выбирать для посадок нужно солнечное место, защищенное от сквозняков. Идеальная для этого растения почва — легкий суглинок с нейтральной кислотностью. За пару недель до посадок желательно удобрить грядки перегноем и перекопать.

Лучше выбирать для чеснока участки огорода, где раньше росли капуста, бобовые, огурцы, сидераты, бахчевые.

Как сажать

Зубки чеснока сажают в почву на глубину 3-4 сантиметра, расстояние между ними должно быть 10-15 сантиметров.

Укрывать посадки не нужно, так как чеснок устойчив к холодам. Но следует замульчировать грядки опилками, соломой, торфом. Это поможет сохранить влагу в земле, обезопасит от появления сорняков.

Лук

Когда установится стабильно теплая погода и просохнет почва, можно приступать к посеву лука.

Куда сажать

Эта культура любит рыхлую, удобренную почву, освобожденную от корней сорняков.

Как сажать

Для посева можно использовать семена (чернушки) или небольшие луковки (севок). В первом случае к осени вы получите на грядках урожай лука-севка, из которого через год получатся крупные луковицы репчатого лука.

Для посадки следует использовать свежие семена прошлогоднего сбора (семена лука плохо хранятся и быстро теряют всхожесть). Перед посевом их желательно продезинфицировать в слабом растворе марганцовки в течение получаса. И сажать (либо сухими, либо пророщенными) сразу в открытый грунт на глубину 1-2 сантиметра.

После появления всходов их стоит проредить, оставив ростки на расстоянии 6 сантиметров друг от друга.

Технология посадки лука-севка не отличается от посадки семян. А для ускорения прорастания можно с луковичек срезать верхушку.

Листовые зелень и травы

Если в апреле в вашем регионе еще не установилась теплая погода, то для посадки подойдут холодостойкие виды зелени: шпинат, салат, редис, укроп, петрушка, сельдерей. Чуть позже можно сеять более теплолюбивую рукколу.

Если вы хотите иметь на столе свежую зелень постоянно, стоит ее высаживать с интервалом в две недели

Как подготовить почву и семена

Почва должна быть заранее удобрена органикой и очищена от корней сорняков.

Чтобы повысить всхожесть семян (петрушки, сельдерея, шпината, кинзы), их нужно предварительно замочить в воде и оставить в теплом влажном месте до наклевывания, а затем поместить в холодильник на пять-семь дней для закаливания.

Как сеять

Ряды нужно расположить на расстоянии около 6 сантиметров, между семенами оставить расстояние 5-15 сантиметров (в зависимости от размера будущего растения), глубина посадки — 1 сантиметр.

Как ухаживать за посевами

Грядки можно укрыть агротканью, лапником, соломой, пленкой, чтобы уменьшить испарение влаги и защитить от птиц. Вскоре после появления всходов пленку можно убрать.

Какие цветы посадить в апреле

Если на вашем участке есть место не только для овощей и зелени, но и для цветов, в апреле можно озаботиться посадкой декоративных растений. В беседе с «Лентой.ру» агроном, блогер, члена клуба «Цветоводы Москвы» Любовь Аристархова посоветовала посадить многолетники, которые могут легко укорениться в прохладную почву.

«Из декоративных культур самое время сажать розы, кустарники, пионы и другие многолетники, которые предпочитают холодный старт», — Любовь Аристархова, агроном.

По словам Аристарховой, георгины, гладиолусы и прочие теплолюбивые цветы в средней полосе стоит высаживать в последней декаде апреля или даже в мае, когда минует угроза заморозков.

Георгины

Почва должна быть нейтральная или слабокислая, с хорошей водопроницаемостью.

Как сеять семена георгинов

Семена однолетних георгинов в открытый рыхлый грунт высевают в конце апреля в южных регионах, где установилась теплая погода. В более холодных климатических зонах семена высевают на рассаду в теплом помещении.

Они прорастают при температуре 25-27 градусов. После появления нескольких настоящих листочков саженцы пикируют в отдельные горшочки и спустя пару недель высаживают в открытый грунт. Участок должен быть защищен от ветра и хорошо освещаться солнцем.

Как сажать клубни георгинов

Подготовка

Клубни многолетних георгинов в апреле тоже можно подготовить к посадке в открытый грунт. Посадочный материал нужно проверить на наличие повреждений, гнили. Крупные клубни разделить, обработав место среза зеленкой, золой, углем.

Перед высадкой в грунт клубни нужно подготовить: вымочить в растворе регулятора роста «Эпин», микробиологических препаратах «Фитоспорин» или «Экстрасол». Это помогает уберечь растения от грибковых заболеваний и помогает пробуждению ростков.

Затем клубни помещают в ящики с торфом или питательной землей, где они прорастают в течение двух-трех недель при хорошем освещении. И уже затем, при условии установившейся теплой погоды, рассаду высаживают в открытый грунт.

Высаживать георгины следует в подготовленную ямку размером в два-три раза больше клубня, на дно которой насыпан слой перегноя. Корни и часть стебля должны быть полностью покрыты землей.

После посадки саженцы нужно обильно полить водой и замульчировать опилками, соломой, торфом.

Как сажать розы

«Если вы планируете посадить этой весной новые саженцы роз, декоративных кустарников и даже фруктовых деревьев, то сделать это можно, как только оттает почва», — Юлия Цыб, агроном.

При посадке любого саженца нужно подготовить посадочную яму — она должна быть в два раза больше, чем объем корней у саженца, поясняет специалист. Затем яму следует заполнить компостом, биогумусом, присыпать землей и высадить растение.

Для роз подходят слабокислые, хорошо дренированные богатые перегноем почвы на солнечных, защищенных от ветра участках.

Как подготовить кусты роз к посадке

Перед посадкой саженцев роз важно убрать все поврежденные участки, слабые побеги, сухие корни. Желательно на несколько часов замочить в растворе стимулятора роста и противогрибкового препарата.

После посадки саженца роз в подготовленную яму необходимо притенить его на несколько дней, чтобы облегчить процесс укоренения и роста.

Какие декоративные кустарники посадить в апреле

Декоративные кустарники (спирея, лещина, рододендрон, чубушник, бересклет, облепиха), несомненно, украсят любой садовый участок.

Для их посадки на постоянное место подойдут локации не ближе 4-5 метров от зданий, а расстояние между кустами должно быть не менее 3-5 метров.

После посадки саженца в подготовленную яму нужно сформировать посадочный холмик и замульчировать его торфом, опилками, компостом.

Какие мероприятия провести в саду в апреле

Полив

Почва в апреле, как правило, не требует полива, считает Любовь Аристархова.

«Земля насыщена талыми водами. На участках, где близко грунтовые воды, полив будет даже вреден. Пролить нужно исключительно свежепосаженные растения», — рекомендовала она.

В то же время, если весна выдалась очень сухой, а зима была бесснежной, посевам моркови и пряных трав уже в апреле может понадобиться полив. Их семена, поясняет специалист, содержат много эфирных масел и, если в почве недостаточно влаги, не всходят.

Юлия Цыб посоветовала сразу после посевов укрыть грядку агроволокном — оно не только предохраняет от возвратных заморозков, но и предотвращает иссушение почвы ветром.

Обработка почвы и растений

В апреле пора начинать борьбу с сорняками, иначе они будут забирать ресурсы у культурных растений — воду, свет и питательные вещества. Кроме того, они способствуют размножению вредителей и могут стать источником заражения культурных растений болезнями.

Перед посевом семян и высадкой рассады в открытый грунт важно очистить грядки от корневищ сорных трав, а затем регулярно выпалывать появляющиеся проростки, не допуская их роста и распространения.

«В апреле уже можно планировать первую весеннюю обработку кустарников и деревьев. Такую обработку проводим при среднесуточной температуре от восьми градусов и при условии, что хорошо набухли почки. Я рекомендую применять баковые смеси биопрепаратов: "Триходермин", "Фитоспорин", "Ризоплан", "Битоксибациллин", "Фитоверм"», — посоветовала Юлия Цыб.

Эксперт добавила, что в состав можно добавить прилипатель, чтобы первый дождь не смыл препараты с растений.

Благоприятные дни по лунному календарю в апреле 2026 года

Среди садоводов и огородников есть традиция — сверяться с лунными календарем, начиная работы. Считается, что самые благоприятные дни приходятся на фазу растущей Луны и «плодородные» знаки (Телец, Рак, Скорпион, Рыбы).

Лунный посевной календарь на апрель: