Холодный воздух из-под подоконника: как устранить быстро и надолго

Вы​‍​‌‍​‍‌ стояли у окна зимой и ощущали холодок идущий от стыка подоконника и рамы? Обычно в таких случаях мы пробуем заклеить швы герметиком, но если это не помогает, то проблема может быть в подставочном профиле узком металлическом профиле под рамой, на которую крепится подоконник. О том, как исправить это, рассказывает автор канала «Ремонтдом».

Решить проблему можно своими руками, не меняя окно. Для этого вам понадобится монтажная пена и шуруповерт. Сначала аккуратно снимите пластиковый подоконник. Обычно он посажен на пену, а швы заделаны герметиком, который легко подрезается ножом. Под ним вы и увидите полый профиль внутри. Просверлите в его верхней части несколько отверстий — не насквозь, а только в полость.

Затем с помощью пистолета заполните пустоты внутри профиля монтажной пеной через эти отверстия. Пена начнет выходить обратно — это верный признак, что полость заполнена. Оставьте пену сохнуть на сутки-двое. После полного высыхания срежьте излишки, а подоконник поставьте обратно, посадив его на свежий слой пены.

После этой небольшой процедуры подоконник перестанет быть ледяным, и холодный поток воздуха исчезнет. Это простое решение, которое значительно повысит комфорт у окна, особенно если рядом стоит кровать или рабочее ​‍​‌‍​‍‌место.