Осенний отдых для орхидеи: как сменить уход для пышного цветения

Осень​‍​‌‍​‍‌ подошла к концу, но это не значит, что о своей орхидее можно забыть. Как раз наоборот — в это время уход за ней должен измениться кардинально. Полив, свет и подкормки требуют особого подхода. Автор канала «Новый очаг» пишет, что же нужно делать, чтобы после спячки растение очнулось здоровым и пышно зацвело.

В период осеннего покоя подкормки следует полностью прекратить. Удобрения только навредят процессу восстановления. Возобновлять их можно только весной с началом активного роста и то с малых доз.

Полив осенью необходимо свести к минимуму. Сейчас корни практически не пьют, и излишняя влага грозит гнилью. Поливайте растение только в том случае, если субстрат полностью просох, а еще лучше — дождитесь признаков пробуждения: новых корней или листьев.

Осенью дни короткие, поэтому, возможно, придется досвечивать растение фитолампой. Следите и за влажностью воздуха — зимой от отопления он становится сухим, что вредно для цветка, поэтому стоит использовать увлажнитель.

Ключевой секрет в том, чтобы днем дома было тепло, а ночью на несколько градусов прохладнее. Именно это и стимулирует естественные процессы. Самый простой способ — проветривать комнату ночью, но при этом избегать сквозняков. И держать орхидею подальше от горячих батарей.

Если появилась «детка» — новый отросток или корень, — осенью можно спокойно ее отделить. Дождитесь, пока у нее появится пара листьев и корней, тогда можно пересаживать в отдельный горшок.