Как убрать наклейку без следов: три работающих способа

Надоело отскабливать ценники и бороться с липкими следами? Авторы канала «Двойная порция полезных советов» нашли три способа решить эту проблему раз и навсегда.

Нагревайте феном наклейку в течение 30–60 секунд с расстояния 10 сантиметров. Она полностью отклеится от поверхности и не испортит ее.

Протрите ватным диском, смоченным в растительном масле, липкий след от наклейки. Через 10–15 минут он размякнет и уйдет оттуда без труда. Обязательно промойте поверхность моющим средством.

Жидкость для снятия лака растворит даже старые наклейки и их клей мгновенно. Не забывайте после использования этого средства нужно хорошо проветрить ​‍​‌‍​‍‌помещение.