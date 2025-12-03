Ветеринар объяснил, какие елки безопасны для питомцев

Качественные искусственные елки наиболее безопасны для питомцев. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Российского биотехнологического университета (Росбиотех) Андрей Руденко.

«Натуральные деревья выделяют смолу, а проглоченные иголки могут повредить слизистую желудка и кишечника. Искусственные елки, хоть и не осыпаются, часто покрыты химическими составами, которые при жевании способны вызвать отравление. Если ваш питомец склонен грызть ветки, лучше выбрать качественную искусственную елку без токсичного покрытия и внимательно следить за его поведением», – сказал Руденко.

По его словам, полностью исключить все риски невозможно, но разумный подход к оформлению праздничного интерьера значительно снижает риски для питомца.