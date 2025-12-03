Ветеринар объяснил, какие елки безопасны для питомцев

Ветеринар Руденко призвал выбирать искусственные елки для безопасности питомцев
Качественные искусственные елки наиболее безопасны для питомцев. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Российского биотехнологического университета (Росбиотех) Андрей Руденко.
«Натуральные деревья выделяют смолу, а проглоченные иголки могут повредить слизистую желудка и кишечника. Искусственные елки, хоть и не осыпаются, часто покрыты химическими составами, которые при жевании способны вызвать отравление. Если ваш питомец склонен грызть ветки, лучше выбрать качественную искусственную елку без токсичного покрытия и внимательно следить за его поведением», – сказал Руденко.
По его словам, полностью исключить все риски невозможно, но разумный подход к оформлению праздничного интерьера значительно снижает риски для питомца.
«Оптимальная стратегия – комбинировать меры: устойчиво закрепить елку, использовать безопасные и нетоксичные украшения, ограничить доступ к потенциально опасным элементам и не оставлять животных без присмотра в помещении с декором. Немного внимания и предусмотрительности – и праздник станет радостным не только для людей, но и для их любимцев», – заключил Руденко.