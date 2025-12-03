Папоротник Нефролепис не простит вам этого: чего избегать в уходе

Папоротник ‍Нефролепис — не просто растение, а настоящее украшение дома, с его длинными, изящно свисающими листьями. При правильном уходе он действительно становится красавцем «для ленивых». Автор канала «Дача ягодки цветочки» рассказывает о вещах, которые этот папоротник просто не переносит.

© ГлагоL

Поставьте его на яркое солнце — и листья быстро покроются некрасивыми темными пятнами от ожогов. Для него идеален рассеянный свет, полутень или даже качественное искусственное освещение.

Обильный полив и застой влаги — главная ошибка. Поливать нужно только после того, как просох верхний слой почвы. Залив, особенно в прохладной комнате, гарантированно приведет к гниению корней. Летом можно устроить теплый душ раз в месяц, зимой и осень — не чаще раза в квартал. А вот опрыскивать листья из пульверизатора нужно регулярно, почти каждый день — это лучший способ повысить влажность.

Сухой воздух, скудный полив и плохое освещение — верный путь к тому, чтобы листовые пластины начали массово сохнуть и осыпаться. Растение требует баланса: влажно, но не мокро, светло, но не жарко.

Тесный горшок останавливает рост растения. Пересаживайте его вовремя в специальный рыхлый грунт для папоротников на основе торфа.

А также подстригайте для лучшей декоративности старые сухие ветви, подкармливайте раз в месяц удобрением для декоративно-лиственных растений, Не забывайте, что после пересадки подкармливать папоротник не нужно 4-5 месяцев.