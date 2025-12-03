Встречаем Новый год без хлама: что стоит отправить в мусор до праздников

Предновогодняя ‍уборка — почти священный ритуал. Но помимо мытья окон и полов, важно привести в порядок шкафы и кладовые, избавившись от старых вещей. Авторы канала «Интерьер&Пространство» рассказывают, от чего стоит без сожаления избавиться уже сейчас, чтобы встретить праздник в чистоте и порядке.

© ГлагоL

Сломанная бытовая техника и электроника. Вытащите из кладовок и с антресолей старые телевизоры с кинескопом, пылесосы, которые не работают уже много лет, и первые в мире айфоны — все это пылится без дела. Если техника сломана, и ремонта ей не видать, смело отправляйте ее на утилизацию. Некоторые экземпляры, особенно старые и винтажные, могут заинтересовать коллекционеров — их можно продать, пополнив праздничный бюджет.

Елочные игрушки и украшения, отслужившие срок. Прежде чем украсить дом новогодними игрушками и гирляндами, разберите коробки с ними. Выбросьте разбитые елочные шары и те, у которых уже нет петельки, а главное — нерабочие гирлянды. Не только испорченное настроение, но и настоящая опасность угрожают вам в случае использования такого декора. Запутавшийся «дождик» и оборванная мишура — тоже не то, чем стоит украшать елку и дом.

Битая посуда. Новогодний стол — это повод подать гостям самую лучшую посуду. Проверьте сервизы и тарелки, которыми собираетесь пользоваться. Сколы, трещинки и, даже, слепленные клеем — все эти тарелки, чашки и бокалы подлежать выбраковке. Салат, который вы собираетесь подать гостям, в тазике с трещиной, или шампанское, которое вы собираетесь разлить в бокал с отбитым верхом, — моветон! Тем более, что это прекрасный повод порадовать себя новым красивым набором.

Продукты с истекшим сроком годности. Перед тем, как отправиться за большими закупками, проведите уборку в холодильнике и в кухонных шкафах. Выбрасывайте все продукты, которые у вас вызывают хоть каплю сомнения в их свежести: залежалое масло, открытые консервы, полуфабрикаты с этикеткой, на которой вы не разглядите дату изготовления.

Бесконечные коробки от ненужных покупок. Вытащите из-под холодильника или со шкафа коробку от стиральной машины и отправьте на мусорку, если гарантия уже закончилась. Тоже самое с оберточной бумагой, пакетами и лентами, которые уже нельзя использовать. Исключение для любителей котиков: эти питомцы будут просто в восторге от новой большой коробки.