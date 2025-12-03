Пять нестандартных способов использования металлической губки

Металлическая​‍​‌‍​‍‌ губка известна нам в основном как инструмент для удаления нагара с посуды. Однако ее можно использовать и для быстрой очистки овощей, мытья сантехники, а также ухода за рыбой. Марина Жукова раскрывает несколько необычных и полезных лайфхаков.

Возьмите плотно сжатую металлическую губку, обдайте ее теплой водой и используйте в качестве овощечистки. Кожура моркови и картофеля уйдет тончайшим слоем, практически без отходов. Такой же метод работает с рыбой — чешуя отделяется мгновенно и не разлетается по всей кухне.

Для удаления загрязнений на противнях и сковородах смешайте столовую ложку соли, чайную ложку лимонной кислоты и немного средства для мытья посуды. Распределите смесь по посуде, дайте постоять 15 минут и аккуратно потрите губкой. Этот же способ спасет вашу сантехнику от налета.

Для удаления известкового налета из стеклянной вазы наполните ее горячей водой с лимонной кислотой, киньте внутрь парочку кусочков металлической губки и взболтайте хорошенько. Через час налет отойдет с легкостью.