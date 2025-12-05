Спокойная прогулка: как мягко отучить собаку лаять на прохожих

Каждый хозяин хочет, чтобы его собака была спокойной и воспитанной, но иногда питомец ставит в неловкое положение громким лаем на прохожих, бегунов или велосипедистов. Прежде всего вам нужно понять причину такого поведения.

© ГлагоL

По словам специалистов, чаще всего это происходит, когда собака боится или у него много энергии, а иногда она просто хочет внимания. А ваши крики и наказания лишь усилят стресс, отмечает канал Dog Breeds.

Попробуйте переключить внимания. Как только собака заметила потенциального «раздражителя», но еще не залаяла, предложите ей любимое лакомство или игрушку. Этот предмет должен быть особенным и появляться только на прогулках. Вы должны перехватить ее фокус до начала лая.

Контролируйте дистанцию. Если питомец нервничает, увеличьте расстояние до человека или объекта, который его беспокоит. Перейдите на другую сторону улицы. Со временем, когда собака успокоится, постепенно сократите эту дистанцию, но сначала похвалите ее за сдержанность.

Кроме того, создайте положительные ассоциации. Каждый раз, когда ваш пес спокойно проходит мимо «триггера», хвалите его и угощайте. Так он поймет, что такое поведение выгодно. Постепенно лакомства замените просто ласковыми словами.

Проводите занятия всего по 5-10 минут, чтобы не утомлять питомца. Попробуйте отработать команду «сидеть» или «ждать» в спокойном месте. Но только не кричите на собаку, не пытайтесь успокоить поглаживаниями, когда он сильно лает.

Такой подход потребует немало времени, но он укрепит доверие между вами. В итоге вы получите не только спокойные прогулки, но и более послушного и счастливого четвероногого друга.