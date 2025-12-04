Почему посудомойка не отмывает жир

Посудомоечная​‍​‌‍​‍‌ машина создана для того, чтобы облегчать процесс мытья посуды, но иногда она не справляется со слишком сильными загрязнениями. Перед тем, как отправить ее в ремонт, стоит проверить пару вещей — зачастую проблема решается очень быстро, как считает автор канала «Легкая жизнь с Clean&Fresh!».

Стоит обратить внимание на средство для мытья посуды. Возможно, контейнер для моющего средства пуст, или вы его используете недостаточно. Для жирной посуды рекомендуется ставить режимы с нагреванием до 55-70°C, так как холодная вода не способна смыть жир.

Посуда может быть загружена неправильно. Если она стоит слишком плотно, то вода и моющее средство просто не смогут дойти до всех поверхностей. Между предметами должен быть некоторый зазор.

Также фильтры и форсунки разбрызгивателей могут быть забиты остатками пищи и жиром. Их нужно очищать регулярно. Стоит убедиться в том, что разбрызгивающие коромысла свободно вращаются. А в случае, если ТЭН покрыт накипью или вышел из строя, вода не будет нагреваться до необходимой температуры и жир просто не растворится.

