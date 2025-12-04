Эксперт по этикету объяснил, какие подарки не подходят для «Тайного Санты»

Подарок от «Тайного Санты» лучше выбирать в диапазоне от 500 до 1,5 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

«Ценовой диапазон для «Тайного Санты» должен быть установлен организаторами заранее, чтобы избежать неловких ситуаций и обеспечить равноценность подарков. Оптимальный диапазон обычно от 500 до 1,5 тыс. руб. Он позволяет выбрать что-то приятное и полезное, не разориться, но и не подарить совсем безделушку. На эту сумму можно выбрать недорогие гаджеты, пауэрбанк, наушники, книги, сертификат в кофейню, красивый канцелярский набор, качественный чай, кофе, сладости, ароматические свечи, стильные кружки, какие-то небольшие элементы декора. Можно сделать голосование и посмотреть, какая сумма будет оптимальна для ваших коллег», – сказала Надежда Коломацкая.

Она напомнила, что главная цель «Тайного Санты» – это порадовать коллег приятным сюрпризом, а не продемонстрировать свои финансовые возможности.