Креативные елки для маленьких квартир: девять идей для уютного Нового года

Новый год — время волшебства, радости и приятных традиций. Кроме мандаринов и Деда Мороза, одним из обязательных атрибутов праздника является новогодняя елка. Правда, не каждая квартира позволяет поставить зеленую красавицу. Отчаиваться не стоит, ведь альтернатив традиционной елке предостаточно. Мы подобрали 9 классных идей, которые можно реализовать в квартире любого размера.

Зимний букет

Вместо традиционной ели можно создать эффектный букет из еловых веток, украшая его новогодними игрушками и гирляндами. Готовые «этюды» можно приобрести в цветочных салонах, записаться на мастер-класс или попробовать собрать букет самостоятельно. В работе можно использовать любые элементы на ваш вкус — главное, подобрать достаточно просторную вазу и дать волю фантазии, добавив шишки, сухоцветы, лаконичные украшения или свечи.

Венок из веток

Мы привыкли видеть еловые венки на входных дверях благодаря иностранным новогодним фильмам. Но и в России праздничные венки стали довольно популярны в последнее время. Их можно приобрести в магазинах и гипермаркетах, но наиболее интересный вариант — сделать своими руками. Это не так сложно, как может показаться: достаточно еловых лап или ветвей эвкалипта, а вдохновение легко найти в многочисленных онлайн-туториалах. Главное в этом процессе — декорирование. Венок можно украсить шарами, гирляндами, бантами, игрушками или шишками. Повесьте аксессуар на дверь или просто положите на стол.

Импровизированная елка из деревянных реек

Такому деревцу не страшны любопытные дети и домашние животные, оно не пахнет пластиком и не оставляет иголок на полу, что часто случается с искусственными или живыми деревьями. Даже при минимальном наборе инструментов и материалов можно легко смастерить ель из реек в виде треугольника. Разместить готовый аксессуар можно на стене или поставить на полку. Декор — минимальный, чтобы не перегружать деревце.

Композиция из фото

Отличный способ создать праздничное настроение, даже если места для настоящей елки нет, — использовать модульную картину с изображением новогодней красавицы. Для этого можно распечатать любимые фотографии, аккуратно разместить их на стене в виде ели и дополнить небольшими гирляндами, шариками или миниатюрными фонариками. Композиция довольно простая, но эффектная и вызывает ностальгию (особенно, если фото будут семейными или из вашего детства).

Еловые корзины

Место занимают мало, но выглядят стильно. Ничего сложного в создании нет, но понадобится плетеная корзина. Внутрь можно вложить композиции из шишек, елочные шары, мишуру, гирлянду, еловые лапы. Еще более миниатюрный вариант, чем корзина — новогодняя салатница. Нет, салаты готовить не придется. Можете взять красивую тарелку и наполнить ее новогодним декором на свое усмотрение.

Гирлянда, выложенная в форме дерева

Если в небольшой квартире нет места для привычной зеленой красавицы, можно перенести праздник прямо на стену, создав елку из гирлянды. Достаточно закрепить ее скотчем или декоративными держателями, выложив в нужную форму. Подключите гирлянду к сети или выберите вариант на батарейках, и ваш арт-объект готов. По желанию импровизацию можно дополнить миниатюрными игрушками, бусинами или декоративными бантиками.

Елка из книг

Если вы любите читать и ищете оригинальный способ украсить дом к Новому году, попробуйте создать елку из книг. Для этого достаточно сложить ваши любимые издания в аккуратную стопку, придавая ей форму конуса, напоминающего классическое дерево. Чем больше книг вы используете, тем объемнее и «пышнее» получится композиция. Использовать можно как современные, так и старые издания. Украшать книжную елку можно гирляндами, маленькими игрушками или бумажными снежинками. Верхушку сделайте самостоятельно, используя распечатанные страницы книг и сложив их в звезду.

Елочные игрушки

Попробуйте сделать праздничный атрибут из новогодних игрушек. Для этого подвесьте разноцветные шары к потолку на разной высоте так, чтобы при взгляде со стороны они выстраивались в форму елки. Подбирайте игрушки в одной цветовой гамме или сочетайте контрастные оттенки для более динамичного эффекта. Дерево из новогодних шаров не займет места на полу, выглядит очень празднично и сразу притягивает внимание гостей. Можно добавить гирлянду и мишуру, создавая волшебное ощущение праздника даже в самой маленькой комнате.

Елка из винтажных открыток

Приобрести подходящие можно на популярных маркетплейсах. И не забудьте про небольшие магнитики — так вы сможете разместить свою елочку на холодильнике и не выделять для этого пустую стену в небольшой квартире. Ну или вместо холодильника можно использовать мудборд. В принципе, он и потом вам пригодится: сможете создавать доску желаний или оставлять себе важные сообщения.