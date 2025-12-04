Топ-5 растений для создания зимнего огорода в квартире

Зимой, когда до свежих овощей и фруктов с грядки далеко, создать небольшой «сад» у себя дома может практически каждый. Ученые Пермского Политеха рассказали, какие культуры стоит выбрать для подоконника и стеллажей, как организовать подсветку и чем подкармливать растения, не выходя из квартиры. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© РИА Новости

Для домашнего огорода специалисты в первую очередь рекомендуют проверенные овощные культуры. Огурцы, по словам старшего преподавателя кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Никиты Кифеля, требуют тепла, постоянной влажности и хорошего освещения. Почва должна быть легкой и питательной, с дренажным слоем керамзита. До цветения растениям нужны азотные подкормки, после — калийно-фосфорные. Среди сортов для квартиры он выделяет «Грибовчанку», «Дебют» и «Зозулю».

Томаты в условиях квартиры оказываются даже менее капризными, чем огурцы, при условии правильного выбора сорта. Подойдут низкорослые балконные и горшечные формы высотой до метра, таким растениям требуется глубокий горшок объемом от 5 литров и хорошее освещение. При нехватке света кусты вытягиваются и почти не плодоносят, поэтому в зимний период томатам зачастую требуется дополнительная подсветка.

Особое внимание ученые уделили острому перцу Капсикум. Его плоды, как отмечает ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова, стимулируют выработку дофамина и серотонина и помогают пережить зимнюю хандру. Такое растение живет несколько лет, хорошо переносит формирующую обрезку и требует длинного светового дня под фитолампой.

Среди тропических культур для квартиры специалисты назвали ананас, имбирь и кофейное дерево. При соблюдении температурного режима, правильной посадки и регулярных подкормок они способны не только украшать интерьер, но и давать съедобный урожай. Так, из верхушки покупного ананаса через полтора года можно получить небольшой плод, имбирь дает корни уже через 7–9 месяцев, а с взрослого куста кофе можно собрать — до 300–500 граммов зерен в год.

Самым доступным способом «витаминной подпитки» зимой ученые называют микрозелень — молодые ростки редиса, горчицы, брокколи, подсолнечника, щавеля, кресс-салата и других культур. Они быстро всходят, не требуют сложного ухода и при этом содержат больше витаминов и антиоксидантов, чем зрелые растения.

При выборе грунта специалисты предупреждают: брать землю с дачного участка для домашних посадок нельзя — вместе с ней в квартиру легко занести вредителей и возбудителей болезней. Гораздо безопаснее использовать готовые смеси из садовых магазинов и дополнять их проверенными органическими и минеральными добавками.