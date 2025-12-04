Дизайнер объяснил, от чего стоит отказаться в новогоднем декоре

Перед Новым годом не стоит превращать собственную квартиру или загородный дом в ярмарку новогодних товаров, лучше отказаться от пластикового декора и смешивания стилей. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

© РИА Новости

«Современные тенденции в декорировании интерьера к новому году отдают предпочтение натуральности, поэтому желательно отказаться от нарочито искусственных украшений — искусственного снега, пластиковой хвои, внешний вид которой далек от природного оригинала. Лучше использовать натуральные материалы: деревянные спилы, лесные шишки, живую хвою для создания атмосферных и гармоничных композиций», — рассказала эксперт.

Она также заявила, что новогодний декор должен сочетаться с основным интерьером, иначе праздник рискует потерять стиль и выглядеть нелепо.

«Избегайте смешивания слишком разных стилей и цветовых тем. Лучше заранее продумать композицию и придерживаться выбранной цветовой гаммы и арт-направления. Перегруженность декором к Новому году — тоже довольно частый недочет. Многочисленные гирлянды, статуэтки, мишура и однотипные игрушки создают ощущение хаоса и визуального беспорядка», — добавила дизайнер.

Кузнецова отметила, что важно гармонично подходить к вопросу украшения и соблюдать баланс.