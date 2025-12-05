Упрямый цветок: как уговорить декабрист зацвести к Новому году

Всем известно, что декабрист — цветок с характером. Но его ценят и любят за то, что он распускается не в сезон, а когда за окном совсем уж тоскливо. Однако бывает и так, что растение не выпускает бутоны и никакие подкормки не помогают.

Опытные цветоводы отмечают, что декабриста можно обмануть. Растение сначала нужно вынести на прохладный балкон на несколько дней, но следите за тем, чтобы температура не опускалась ниже нуля. Затем занесите в квартиру, но поместите не на свет, а в темное помещение еще на пять суток. Только после этого верните на привычный подоконник. Через некоторое время декабристы могут покрыться бутонами, заявляет автор канала «Посад».

Метод «Охлаждение + затемнение» может сработать как триггер для цветения. Зимой, конечно, выносить растение на мороз нельзя, но можно устроить ему период покоя на утепленной лоджии или у приоткрытой балконной двери. Но только не переохлаждайте.