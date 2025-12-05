Стиральная машина как новая: что поможет убрать запах и плесень внутри

Со временем даже в новой стиральной машине может появиться неприятный запах. Это происходит из-за накопившихся в складках резинового уплотнителя и барабана остатков моющих средств, грязи и органических частиц, которые начинают разлагаться. К тому же влажная среда просто идеальна для размножения бактерий и плесени.

© ГлагоL

Есть один нестандартный, но очень действенный способов радикальной чистки. Использование медного купороса. С ним нужно работать очень осторожно и только в резиновых перчатках, предупреждает канал «Новости Тагила TagilCity.ru».

С чего начать: 50 граммов купороса растворяют в пяти литрах теплой воды. Этим раствором с помощью губки тщательно обрабатывают внутри машинки. Особое внимание уделяют складкам резиновой манжеты. Это главный рассадник плесени.

Затем раствор купороса выливают прямо в барабан, а в отсек для порошка засыпают около 200 граммов пищевой соды. После чего стиралку включают на самую длинную программу стирки при максимальной температуре. Можно также добавить режим дополнительного полоскания, чтобы полностью удалить остатки вещества.

После завершения цикла все доступные части машины нужно промыть чистой водой. Резиновый уплотнитель можно протереть глицерином. Это, кстати, поможет сохранить его эластичность. Губку, использовавшуюся для нанесения раствора, необходимо выбросить. После очистки дверцу люка оставляют открытой для полного проветривания и просушки.