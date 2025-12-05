Ветеринар объяснил, какие новогодние игрушки опасны для животных

Новый год — долгожданный праздник, полный радости и веселья. Но вместе с праздничным настроением приходит необходимость заботиться о безопасности домашних питомцев. Украшая дом яркими гирляндами, блестящими игрушками и мишурой, хозяева могут непреднамеренно создать угрозу здоровью любимца. «Вечерняя Москва» узнала у врача-ветеринара Михаила Шелякова, какие праздничные украшения представляют наибольшую опасность для кошек и собак.

Как рассказал эксперт, самые опасные новогодние игрушки для домашних животных — это различные дождики, тонкие блестящие ленты и мишура.

«Эти новогодние атрибуты очень нравятся кошкам, они играют с ними, как с веревочками, и начинают заглатывать. Но в силу строения своего ротового аппарата не могут выплюнуть назад. Если кошка начала проглатывать эту длинную серебристую нить, то она так и заглотит ее полностью. Это опасно тем, что вызывает инвагинацию кишечника — один из видов непроходимости, которая чаще всего требует хирургического вмешательства», — предупредил Шеляков.

Специалист объяснил, что специфика работы ветеринарных клиник в новогодние праздники меняется. Многие кошки попадают к врачу с непроходимостью, а собаки — с отравлением.

Помимо этого, собеседник «ВМ» отметил, что кошек привлекают игрушки на новогодней елке, поэтому они должны быть пластиковыми.

«Животное может их сбивать, играть с ними, поэтому желательно, чтобы они были изготовлены из пластика, а не из стекла. Также елочные игрушки должны быть крупного размера, чтобы кошка не могла их съесть», — говорит он.

Кроме того, как рассказал ветеринар, кошкам очень интересны гирлянды: они играют с ними и могут перекусить цветные проводки. Это может закончиться фатально для животного, а еще может спровоцировать пожар.

«Лучше покупать гирлянду на батарейках, а не работающую от розетки. Кошка может разгрызть проводки, получить удар током или ожог ротовой полости, а также случайно устроить пожар в квартире», — сказал он.

По его мнению, новогодняя елка тоже может представлять опасность для животных.

«Кошка или собака могут уронить елку, и она их придавит, нанесет травмы. Новогоднее дерево должно быть хорошо закреплено, его можно прибить к полу или привязать к стене», — советует он.

Кроме того, лучше отдавать предпочтение натуральным елкам небольшого размера, если в доме есть домашние животные:

«Натуральная елка предпочтительнее, потому что кошка или собака могут отгрызть ветки дерева. Натуральные материалы менее опасны, иголки могут перевариться в кишечнике, а искусственные жесткие части застрянут в желудке и вызовут непроходимость и отравление».

Более того, дешевые искусственные елки сделаны из некачественных материалов. Они могут выделить формальдегид и фенол в воздух и отравить животных.

