Тайный Санта: какие подарки приготовить для коллег и не разориться при этом

Как хорошо, что в офисной культуре наконец появился и прижился способ избавить всех от мучений, чем бы порадовать коллег под Новый год — традиция Тайного Санты решает вопрос элегантно. Подарки получают все, никого не забывают, никто не чувствует себя неловко, а бюджет остается в безопасности. Единственный нюанс — выбирать презент все же стоит с умом, чтобы не оказаться тем самым человеком, который принес в общую праздничную корзинку очередной магнитик на холодильник или кружку «Лучший коллега». Собрали достойные бюджетные варианты, из которых можно выбрать то, что вам по душе.

Мини-наборы для релаксации

Ароматические спреи, маленькие свечи и травяной чай — идеальный подарок для коллеги, который ждет-не дождется, когда уже можно будет укутаться в плед и смотреть любимые фильмы, но перед этим еще нужно закрыть квартал. Такой набор создает ощущение заботы, а это всегда приятно. А еще такой набор можно использовать сразу в тот же вечер, не откладывая до каникул.

Стильная канцелярия

Красивая ручка или блокнот — подарок, который спасает, когда хочется блеснуть наличием хорошего вкуса, но не лезть в личное пространство. Канцелярия работает всегда: в офисе, дома, в дороге — и никогда не вызывает неловкости. А еще такие вещи красиво смотрятся на столе и делают рабочий день чуть приятнее. Только постарайтесь найти что-то действительно интересное.

Мини-растение в горшке

Суккулент или мини-филодендрон поднимают настроение лучше любой корпоративной рассылки. Растение живет тихой жизнью на столе, не требует внимания, но дарит ощущение уюта даже в опен-спейсе. И главное — это подарок, который не вызывает обязательств и никого ни к чему не обязывает.

Набор «Анти-стресс»

Антистресс-мяч, маска для глаз и шоколад — честный набор человека, который прекрасно понимает, как мы все закончили этот год. Такой подарок вызывает смех (скорее всего, несколько нервный), но одновременно попадает точно в потребность. И каждый элемент будет действительно использован — в отличие от очередной статуэтки снеговика.

Чай или кофе в мини-упаковках

Набор маленьких баночек с ароматным чаем или кофе — безопасный подарок, который почти всегда попадает в точку. Это красивый, универсальный вариант, который подходит коллегам любого возраста и должности. А дегустационные наборы делают привычную кружку напитка этаким сюрпризом — никогда ведь не знаешь, что там окажется на сей раз.

Маленькие бьюти-средства

Крем для рук, бальзам для губ, мини-баночка масла для кутикулы — то, что зимой нужно каждому, просто не всегда есть под рукой. Бьюти-миниатюры выглядят аккуратно, подходят и мужчинам, и женщинам, стоят приятно и ощущаются как забота. И, главное, их легко бросить в сумку и использовать уже на следующий день.

Небольшая книга или буклет с вдохновляющими заметками

Компактные книги с короткими историями, красивыми фотографиями или цитатами — идеальный подарок для тех, кто уже не в состоянии читать что-то длиннее корпоративного чата. Это простой и душевный подарок без попытки поучить жизни. А красивые издания становятся приятной деталью на рабочем столе.