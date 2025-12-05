Ветеринар объяснила, как курение хозяина вредит питомцам

Пассивное курение и контакт с токсичными остатками табака крайне опасны для домашних животных и многократно увеличивают риски онкологических заболеваний. Об этом в беседе с RT заявила ветеринарный врач, хирург Екатерина Гуляева.

«Пассивное курение крайне вредно для домашних питомцев. Влияние проявляется не только во время нахождения в задымлённом помещении, но и через оседающие на поверхностях токсичные вещества», — пояснила эксперт.

Собеседница RT рассказала, что у кошек, живущих с курильщиками, повышается риск злокачественной лимфомы.

Также у питомцев возрастает риск рака полости рта из-за вылизывания загрязнённой шерсти, предупредила специалист.

Что касается собак, то, по словам ветеринара, у них страдают дыхательная система и слизистые.

«У длинноносых пород — повышенный риск рака носовой полости по сравнению с собаками из некурящих домов. Провоцирует почти все болезни лёгких, особенно у короткомордых пород», — отметила Гуляева.

Эксперт также предупредила, что опасность представляют не только обычные сигареты, но и их альтернативы.

«Пары электронных сигарет... для животных последствия аналогичны — возможны отравления и хронические заболевания. Жидкость для вейпов крайне опасна при попадании в организм... Если питомец контактирует с никотиновым пластырем, возможно острое никотиновое отравление», — добавила специалист.

К явным симптомам отравления врач отнесла тошноту, рвоту, диарею и учащённое сердцебиение, а также подчеркнула, что в тяжёлых случаях требуется стационарное лечение.

Для тех, кто не может бросить курить, она порекомендовала строгие меры, чтобы минимизировать риски: курить только вне дома и не во время прогулки с питомцем, тщательно мыть руки и менять одежду после, обеспечить домашнему животному регулярный груминг и чистить мягкую мебель.

«Эти меры не устраняют риск полностью, но помогают значительно снизить негативное влияние табачного дыма на здоровье домашних животных», — резюмировала Гуляева.

