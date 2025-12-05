Как украсить маленькие квартиры к Новому году

Для украшения маленьких квартир к Новому году стоит использовать несколько основных принципов. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

© Freepik

«Грамотно используйте освещение. Украсьте квартиру гирляндами с теплым освещением, расставьте свечи и все это добавит в интерьер атмосферу чуда и волшебства. К этому же приему отнесем использование в декоре новогодней ели игрушек с зеркальной, глянцевой или усыпанной блестками поверхностью. Все они будут отражать свет и делать пространство более праздничным», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что для маленькой квартиры важно создать атмосферу праздника без излишней перегрузки пространства.

«Я советую выбирать легкие и компактные украшения, композиции, которые позволят создать неповторимый сценарий даже при несущественном метраже. Минимальный акцентный декор – главный принцип украшения небольших пространств. Выберите несколько акцентов в основных зонах квартиры (прихожая, гостиная) и разместите там элементы праздника. Не забывайте, что основная роль в эту ночь у новогодней ели, поэтому от нее точно не стоит оказываться, а вот дополнительный декор уже становится опциональным», — добавила дизайнер.

Кузнецова также призвала использовать акцентный праздничный текстиль.