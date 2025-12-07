Эксперт объяснил, как вырастить дома ананас

Эксперт Туманов: из верхушки ананаса можно получить новое растение
Из верхушки ананаса можно вырастить новое домашнее растение, рассказал Москве 24 руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.
Для этого нужно соблюдать два правила. Во-первых, верхушка сразу после среза должна 2–3 дня полежать и подсохнуть. Если ее сразу посадить, она сгниет, предупредил эксперт.
«Во-вторых, сажать есть смысл только зеленую верхушку, которая не имеет сухих пожелтевших листьев, иначе есть вероятность, что ничего не получится. В уходе бромелиевые, к которым и относится ананас, – одни из самых неприхотливых комнатных растений: их практически невозможно погубить», – сказал Туманов.
По его словам, растение нельзя переливать. Воду лучше лить не в горшок, а прямо в розетку ананаса. Именно из нее он "пьет", а не через корневую систему, которая у него довольно слабая, уточнил специалист.
Он считает, что в целом вырастить какие-либо экзотические растения из косточек покупных фруктов сложно. Они могут прорасти, но потом, вероятно, погибнут. Особенно это касается субтропических растений, так как зимой в квартире для них складываются неблагоприятные условия: влажность понижается, температура становится высокой, а света не хватает.
«Но есть еще одно исключение из правил – это финики. Косточку достаточно воткнуть в горшок с землей и получить финиковую пальму. И она также будет очень неприхотлива в уходе: можно даже уехать в отпуск и не беспокоиться, что ее никто не поливает. Однако по приезде надо сразу полить растение», – уточнил глава "Садоводов России".
Ранее биолог Михаил Воробьев рассказал, что некоторые популярные домашние растения могут быть опасны для здоровья. К ним относятся паслен перцевидный, молочай, диффенбахия и монстера. Плоды паслены ядовиты, а сок молочая при попадании на слизистую глаза может вызвать сильное раздражение и покраснение.