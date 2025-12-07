Эксперт объяснил, как вырастить дома ананас

Из верхушки ананаса можно вырастить новое домашнее растение, рассказал Москве 24 руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

© Freepik

Для этого нужно соблюдать два правила. Во-первых, верхушка сразу после среза должна 2–3 дня полежать и подсохнуть. Если ее сразу посадить, она сгниет, предупредил эксперт.

«Во-вторых, сажать есть смысл только зеленую верхушку, которая не имеет сухих пожелтевших листьев, иначе есть вероятность, что ничего не получится. В уходе бромелиевые, к которым и относится ананас, – одни из самых неприхотливых комнатных растений: их практически невозможно погубить», – сказал Туманов.

По его словам, растение нельзя переливать. Воду лучше лить не в горшок, а прямо в розетку ананаса. Именно из нее он "пьет", а не через корневую систему, которая у него довольно слабая, уточнил специалист.

Он считает, что в целом вырастить какие-либо экзотические растения из косточек покупных фруктов сложно. Они могут прорасти, но потом, вероятно, погибнут. Особенно это касается субтропических растений, так как зимой в квартире для них складываются неблагоприятные условия: влажность понижается, температура становится высокой, а света не хватает.

«Но есть еще одно исключение из правил – это финики. Косточку достаточно воткнуть в горшок с землей и получить финиковую пальму. И она также будет очень неприхотлива в уходе: можно даже уехать в отпуск и не беспокоиться, что ее никто не поливает. Однако по приезде надо сразу полить растение», – уточнил глава "Садоводов России".

Ранее биолог Михаил Воробьев рассказал, что некоторые популярные домашние растения могут быть опасны для здоровья. К ним относятся паслен перцевидный, молочай, диффенбахия и монстера. Плоды паслены ядовиты, а сок молочая при попадании на слизистую глаза может вызвать сильное раздражение и покраснение.