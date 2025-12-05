Дизайнер рассказал, как использовать цвет 2026 года в интерьере

В четверг, 4 декабря, Институт цвета Pantone по традиции объявил цвет предстоящего года — «облачный танцор». О том, как использовать оттенок в интерьере домов, «Газете.Ru» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

© Freepik

«Цвет "Облачный танцор" вполне можно назвать универсальным. Он не подвластен времени и позволит сохранить актуальность интерьерных преображений надолго. Его можно применять, как основу для дизайн- проекта, используя в отделке, так и в акцентах: мебели, декоре, домашнем текстиле. Оттенок привнесет в интерьер респектабельности и утонченности. При этом, его можно использовать в абсолютно разных стилях, будь то ар-деко, минимализм или современная классика», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что цвет выбирается на основе глубокой аналитики мировых трендов, включающих искусство, моду, мировую повестку, в том числе экологическую.

«И если часто выбранный оттенок оказывается довольно сложным по восприятию и возможности использовать в собственных интерьерных решениях, то цвет "облачный танцор" оказался вполне универсальным», — добавила Кузнецова.

По мнению дизайнера, цвет «Облачный Танцор» многофункциональный, поскольку его можно использовать как в просторных помещениях, так и в тех, где метраж ограничен.