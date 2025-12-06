Эксперт объяснил, как правильно подкармливать белок зимой

Подкармливать белок можно после того, как установятся отрицательные температуры и ляжет снег. До этого попытка поддержать белок вредит им: инстинкты притупляются, звери ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимыми от человека.

Об этом рассказала в беседе с RT доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

«Если вы хотите заботиться о белках, делайте это правильно. Чтобы не навредить лесным жителям, нужно помнить о том, что можно им давать», — пояснила эксперт.

Она добавила, что орехи должны быть сырыми, несладкими и несолёными, без лишних добавок.

«Подойдут фундук, грецкие и кедровые орешки. Фундук и кедровые орешки можно даже прямо в скорлупе, белки их с удовольствием погрызут. Грецкие орехи лучше давать очищенными или в тонкой скорлупе, которую белка легко разгрызёт. Слишком твёрдая скорлупа может повредить ей зубы», — предупредила специалист.

Также Слынько рассказала, что лучше давать белкам неочищенные сырые семена тыквы и подсолнечника в качестве лакомства, а не основы рациона.

«Белки любят капусту, морковь, кабачки, огурцы, брокколи, шпинат, листовую зелень, тыкву. Почистите и нарежьте овощи перед угощением», — посоветовала собеседница RT.

Говоря о фруктах, она отметила, что подойдут сладкие яблоки, груши, бананы, а также сливы и персики.

«Только всё это тоже нужно очистить, нарезать и удалить косточки. Изюм и другие сухофрукты следует давать в очень ограниченном количестве из-за высокого содержания сахара», — пояснила эксперт.

Комментируя возможность подкармливать белок яйцами, специалист отметила, что яйцо должно быть варёным, несоленым и без каких-либо добавок.

«Ягоды тоже можно давать белкам, но в небольших количествах. Например, малину, чернику, смородину или рябину. Изредка можно добавить немного винограда или вишни без косточек. В рацион белки можно добавить немного свежей кукурузы», — разъяснила она.

При этом Слынько подчеркнула, что категорически нельзя давать белкам миндаль (может быть ядовит для некоторых грызунов), жареное, солёное, острое, копчёное (чипсы, сухарики), хлеб (особенно белый и свежий), выпечку, сладости, еду с человеческого стола.

Ранее в Госдуме предложили установить кормушки для птиц во дворах по всей стране.