Как ухаживать за замиокулькасом

Замиокулькас — частый гость в офисах и холлах. Его глянцевые листья и строгий силуэт идеально вписываются в современный интерьер. Но за сдержанной внешностью скрывается характер с повадками, которые можно сравнить с привычками домашнего кота, рассказала биолог-фитопатолог Ленияр Крымская.

Как и кошка, ищущая солнечные лучи, замиокулькас тоже любит свет. Он выживет в тени, но по-настоящему оживет и приобретет насыщенный цвет только при ярком рассеянном освещении. Если держите его в глубине комнаты, на лето можно переселить горшок на подоконник. Растение накопит достаточно энергии, чтобы потом несколько месяцев благополучно пробыть в полутени.

По словам Крымской, еще одна черта, роднящая его с большинством кошек, — неприязнь к излишней влаге. Уроженец засушливого Занзибара не терпит частых поливов, опрыскиваний и протираний. Пыль с листьев лучше аккуратно смахнуть сухой мягкой кисточкой. Поливать его нужно умеренно: летом раз в 10 дней, зимой — раз в две недели. Больше всего замик боится перелива, от которого быстро загнивают корни.

При этом растение не ждет постоянного внимания. Оно комфортно чувствует себя в одиночестве, накапливая влагу и питательные вещества в своих клубнях. Эта самодостаточность распространяется и на пересадку. Замиокулькас растет медленно и любит, когда корни полностью заполняют горшок. Ему там уютно, как коту в тесной коробке. Пересаживать его нужно только тогда, когда корни начнут буквально выпирать из земли. После пересадки растение не поливают две недели, так микротравмы на корнях быстрее затянутся.

Если с замиокулькасом что-то не так, он обязательно подаст сигнал. Долгое время он может стоять, словно застывший, почти не меняясь. Но если он пожелтел или опали листья, то явный знак тревоги. Чаще всего это говорит о переливе. Просто надо перестать поливать и поставить растение в светлое место. Если ничего не изменилось, потребуется экстренная пересадка с ревизией корней, удалением гнилых участков и их обработкой углем.