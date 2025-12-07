Топ-7 комнатных цветов, которые порадуют зимой

Бушующий даже зимой сад на подоконнике — характерная черта российского быта. Долгая зима приучила людей хранить кусочек лета круглый год.

© Вечерняя Москва

И лучше способа для этого и правда нет: при взгляде на «зеленое окошко» становится теплее и солнечнее на душе. Ну а с учетом того, что зимы наши все теплее, цветущий подоконник просто позволяет прожить холодный период веселее.

Понятно, что многие зеленые жители подоконника относятся к разряду вечных. Их любят годами — крассулы, кактусы, «бабушкины» фикусы и разнообразные герани. Не стареют традесканции, хлорофитумы, а кроме того, появляются растения, настолько удобные и неприхотливые, что они неизменно становятся модными, — те же замиокулькасы. О других модных растениях мы сегодня расскажем.

Сансевиерия

Неубиваемый «щучий хвост» или «тещин язык» никогда не выйдет из моды, поскольку растет даже в темноте. Очень неприхотлив, плюс — редкое, но невероятно ароматное цветение. Кроме того, растение очищает комнатный воздух.

Антуриум

Безусловный лидер всех рейтингов, но предупреждаем: иногда это эффектное растение без видимых причин начинает хворать. Если вы готовы к тому, что покупной красавец проживет у вас некоторое время, а потом почит в бозе, — вперед, не пожалеете.

Фаленопсис

Простая в выращивании орхидея фаленопсис станет украшением любого дома. Важно не ставить ее под прямые лучи солнца. Очень элегантная, эффектная. Из нее можно составить целую коллекцию. Главное — не бояться ее экзотического вида: красотка совершенно не капризна.

Флорариум

Это, конечно, не растение, а способ их выращивания. В красивые стеклянные сосуды разной формы сажают растения, которые уважают влажный воздух, а в открытые флорариумы можно посадить суккуленты и экзотику. Композиции во флорариумах очень эффектны. Их можно составить самому, а можно купить готовые (стоят от 3000 рублей).

Хойя

Восковой плющ — растение на любителя. Его отросток может год сидеть без движения, зато потом пойдет выбрасывать побеги и расти с невероятной скоростью. Хойя неприхотлива и обильно цветет, но с определенного возраста. Сейчас существует множество вариантов растения с разным окрасом листьев и разным ароматом соцветий.

Стрелиция

Очень красивое растение, цветущее экзотическими «жар-птицами». Подобрать ключ к стрелиции непросто: у одних она растет на свету, у других — в темном углу комнаты, одни ее опрыскивают, другие искренне считают, что она ценит сухой воздух. Но если стрелиции у вас понравится, все — будете поражать гостей уникальной красоты цветком.

Замиокулькас

Хит последних лет и для дома, и для офиса. В хороших условиях расцветает, но настоящее достоинство растения — в мощных экзотического вида «ветках». Неприхотлив, любит принимать душ. Считается, что растение требует полива, но с этим можно и поспорить: встречаются замиокулькасы- водохлебы!

Спатифиллум

Много лет это растение входит в тройку самых модных комнатных красавцев, поскольку красиво цветет, неприхотливо и требует полива по мере подсыхания почвы. Листья его нужно ополаскивать от пыли, а само растение рассаживать, когда ему становится тесно в горшке.

Прямая речь

Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер: