«Тещин язык» очистит воздух: топ-7 комнатных цветов, которые порадуют зимой
Бушующий даже зимой сад на подоконнике — характерная черта российского быта. Долгая зима приучила людей хранить кусочек лета круглый год.
И лучше способа для этого и правда нет: при взгляде на «зеленое окошко» становится теплее и солнечнее на душе. Ну а с учетом того, что зимы наши все теплее, цветущий подоконник просто позволяет прожить холодный период веселее.
Понятно, что многие зеленые жители подоконника относятся к разряду вечных. Их любят годами — крассулы, кактусы, «бабушкины» фикусы и разнообразные герани. Не стареют традесканции, хлорофитумы, а кроме того, появляются растения, настолько удобные и неприхотливые, что они неизменно становятся модными, — те же замиокулькасы. О других модных растениях мы сегодня расскажем.
Сансевиерия
Неубиваемый «щучий хвост» или «тещин язык» никогда не выйдет из моды, поскольку растет даже в темноте. Очень неприхотлив, плюс — редкое, но невероятно ароматное цветение. Кроме того, растение очищает комнатный воздух.
Антуриум
Безусловный лидер всех рейтингов, но предупреждаем: иногда это эффектное растение без видимых причин начинает хворать. Если вы готовы к тому, что покупной красавец проживет у вас некоторое время, а потом почит в бозе, — вперед, не пожалеете.
Фаленопсис
Простая в выращивании орхидея фаленопсис станет украшением любого дома. Важно не ставить ее под прямые лучи солнца. Очень элегантная, эффектная. Из нее можно составить целую коллекцию. Главное — не бояться ее экзотического вида: красотка совершенно не капризна.
Флорариум
Это, конечно, не растение, а способ их выращивания. В красивые стеклянные сосуды разной формы сажают растения, которые уважают влажный воздух, а в открытые флорариумы можно посадить суккуленты и экзотику. Композиции во флорариумах очень эффектны. Их можно составить самому, а можно купить готовые (стоят от 3000 рублей).
Хойя
Восковой плющ — растение на любителя. Его отросток может год сидеть без движения, зато потом пойдет выбрасывать побеги и расти с невероятной скоростью. Хойя неприхотлива и обильно цветет, но с определенного возраста. Сейчас существует множество вариантов растения с разным окрасом листьев и разным ароматом соцветий.
Стрелиция
Очень красивое растение, цветущее экзотическими «жар-птицами». Подобрать ключ к стрелиции непросто: у одних она растет на свету, у других — в темном углу комнаты, одни ее опрыскивают, другие искренне считают, что она ценит сухой воздух. Но если стрелиции у вас понравится, все — будете поражать гостей уникальной красоты цветком.
Замиокулькас
Хит последних лет и для дома, и для офиса. В хороших условиях расцветает, но настоящее достоинство растения — в мощных экзотического вида «ветках». Неприхотлив, любит принимать душ. Считается, что растение требует полива, но с этим можно и поспорить: встречаются замиокулькасы- водохлебы!
Спатифиллум
Много лет это растение входит в тройку самых модных комнатных красавцев, поскольку красиво цветет, неприхотливо и требует полива по мере подсыхания почвы. Листья его нужно ополаскивать от пыли, а само растение рассаживать, когда ему становится тесно в горшке.
Прямая речь
Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер:
«Комнатные растения позволяют украсить жилье, а на "зеленые подоконники" я всегда невольно засматриваюсь, так они красивы. Сегодня в моде растения, которые относятся к разряду неприхотливых, но не стоит забывать о проверенных временем колеусах, декабристах и зигокактусах, они очень радуют зимой и потому бесценны».