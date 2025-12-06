Эксперт перечислил анализы, которые необходимо сдать собаке зимой

Общий анализ крови и мочи, а также кардиологический чекап необходимо делать собаке зимой, чтобы сохранить здоровье питомца. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологическом федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Зима – время скрытых угроз. В этот период риски для здоровья возрастают, и некоторые анализы нельзя откладывать на весну. Общий анализ крови – это золотой стандарт проверки здоровья, который даст общую картину и поможет выявить воспалительные процессы. Также важно сдать общий анализ мочи, потому что зимой питомцы могут меньше пить. Отопление влияет на процесс гидратации. Это может привести к концентрации мочи и риску образования мочекаменной болезни», – сказал Голубев.

По его словам, в обязательном порядке нужно обрабатывать собаку от паразитов раз в три месяца, даже в холодный сезон.

«Чтобы подстраховаться, можно проверить кал и кровь на заражение», – уточнил кинолог.

Он добавил, что холод вызывает спазм сосудов и повышает нагрузку на сердце, поэтому важно проверить работу сердечно-сосудистой системы.

«В особой группе риска – пожилые собаки и породы с плоской мордочкой. Ветеринарный врач может предложить провести кардиологический чекап», – пояснил Голубев.

Он подчеркнул, что в зимний период откладывать вакцинацию также нельзя.