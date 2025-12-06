Кинолог подсказал, как обезопасить лапы собак перед прогулкой зимой

Перед прогулкой в зимнее время года собакам необходимо наносить защитный воск на лапы или приобрести специальную обувь, чтобы обезопасить питомцев от реагентов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологическом федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Зимой особенно нужно следить за состоянием лап, чтобы они не трескались от снега, реагентов и прочих химикатов. Лучше использовать перед прогулкой защитный воск или вообще приобрести специальную обувь. После прогулки также смазывайте лапы регенерирующим кремом из зоомагазина. Но основное правило ухода зимой – следить, чтобы собака не мерзла. Хотя возбудители болезней у людей и у собак разные, принцип действия и в нашем случае, и в их остается схожим. Переохлаждение снижает иммунитет и может стать причиной развития разных заболеваний, прежде всего инфекционных», – сказал Голубев.

Он подчеркнул, что зимой необходимо обеспечить организм собаки энергией для поддержания тепла, в связи с чем может потребоваться как коррекция рациона в сторону увеличения калорий, так и дополнительный прием витаминов, но только после консультации с ветеринаром.

«Если активность питомца зимой увеличивается, нужно продумать коррекцию питания. Если, напротив, она снижается, то лишние калории могут стать причиной избыточного веса. Также иногда ветеринары назначают витамин D или жирные кислоты для поддержания иммунитета, но самостоятельно включать их в рацион нельзя – только по назначению, поскольку переизбыток витаминов так же опасен, как и недостаток», – пояснил кинолог.

По его словам, посещать грумера зимой чаще или реже обычно не требуется – процедура остается в регулярном режиме.