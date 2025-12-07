Москвичи запустили новый тренд на Новый год

Москвичи начали скупать елочные украшения по мотивам фильмов «Сумерки», «Гарри Поттер» и других культовых картин. Мастер цеха по созданию игрушек Елена Першеева рассказала о причинах популярности такого декора.

© Вечерняя Москва

Наряжая елку игрушками с изображением персонажей книг и кинофильмов, люди не просто украшают дом — они возвращаются в теплые воспоминания детства и юности, создают эмоциональную связь с праздником.

«На изготовление одной игрушки уходит в среднем 3–4 дня. Среди елочного декора сегодня популярны символ года, наборы разных фигурок, игрушки в русском стиле, лошадки в стиле гжель... — отметила Елена Першеева. — А вот "Гарри Поттер" — уже классика. Заказчики активно берут милый "корень мандрагоры". Игрушки, связанные с картиной "Сумерки", уже раскупили».

Капитан Джек Воробей

Хотя лента «Пираты Карибского моря» не считается традиционно новогодней сагой, можно найти много елочных игрушек с Капитаном Джеком Воробьем, Черной бородой и даже той самой известной мартышкой.

Сэм и Дин вместе

Фанаты сериала «Сверхъестественное» о братьях Дине и Сэме, что сражаются с темными силами, могут украсить дом шариками с изображениями любимых героев. Еще один креативный вариант украшения — мишура с бумажными лицами братьев.

Для волшебников

Многие миллениалы считают традицией пересматривать сагу о Гарри Поттере на Новый год. На маркетплейсах можно найти свитер Рона, набор акриловых и стеклянных фигурок с героями, шляпу, значки и многое другое.

Птица счастья

Сейчас на маркетплейсах можно найти горлиц (диких голубей) из фильма «Один дома 2». Фанаты считают, что такие игрушки приносят удачу. Еще один вариант — акриловые фигурки с изображением героев фильма.

Белла вместо сосульки

Недавно в продаже на маркетплейсах появились елочные игрушки, подходящие под интерьер фаната саги «Сумерки». Такое украшение можно использовать как наконечник. Фигурка повторяет сцену из фильма «Сумерки», в которой Эдвард перенес Беллу на верхушку ели. Есть и небольшие плоские акриловые фигурки персонажей которыми можно украсить и ветки.

Прямая речь

Юлия Игнатенко, маркетолог, таргетолог, автор тематической литературы: