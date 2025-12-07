Что нужно сделать, чтобы в следующем году получить богатый урожай

Виктор Данилов поделился советами, как правильно завершить дачный сезон и подготовить садовые культуры к предстоящим холодам, чтобы в следующем году вновь получить богатый урожай.

© РИА Новости

По словам специалиста, для осенней обработки сада в целях профилактики следует использовать железный купорос или мочевину. При этом применение мочевины рекомендуется только в том случае, если растения были поражены мучнистой росой.

Кроме того, агроном советует провести санитарную обрезку деревьев, обязательно зачистить кору у старых деревьев, побелить штамбы и скелетные ветви. Также те, кто не успел подкормить деревья в октябре, могут это сделать сейчас. Опавшие листья, уверен специалист, лучше сгрести и выбросить или сделать из них компост. Иначе они начнут гнить, что спровоцирует рост грибка. Опавшая листва также может ограничивать кислород газонной траве.