Какое средство из аптеки сделает полотенца как новые

Представьте, что после душа вас встречает не грубое, колючее полотенце, а нежное, пушистое облако. Сохранить махровую ткань в таком состоянии не всегда удается. Мы стираем их при высокой температуре, чтобы обеззаразить, но от этого волокна грубеют, теряют мягкость и цвет. Многие замачивают в соде с уксусом. Да, это работают, но часто остается стойкий запах, который не так просто выветрить.

Оказывается, есть более доступное решение. Так раньше делали советские домохозяйки, о кондиционерах для белья тогда еще не слышали. Речь идет о простом аптечном глицерине. Эта бесцветная вязкая жидкость может вернуть полотенцам первоначальную нежность и эластичность, отмечает Ирина Полянская в своем блоге.

Главное правило: никогда не стирать полотенца вместе с другой одеждой или постельным бельем. И откажитесь уже от кондиционера. Он плохо выполаскивается из плотных махровых волокон и со временем делает их жесткими, «деревянными».

Вместо этого в отсек стиральной машины для кондиционера залейте примерно три большие ложки глицерина. Стирать следует при температуре не ниже 60 градусов. Это копеечное средство действует иначе, чем химические смягчители. Он бережно обволакивает волокна, предотвращая их ломкость, но не оставляет на ткани тяжелой пленки.

Для запущенных случаев, когда полотенца потеряли вид или на них есть старые пятна, поможет глицериновая ванночка. В тазу с теплой водой нужно развести 30-40 мл глицерина и замочить в этом растворе на несколько часов, а лучше на ночь. После такой обработки достаточно запустить обычный цикл стирки. Результат вас удивит: полотенца станут заметно мягче, пушистее и будут приятно пахнуть свежестью.