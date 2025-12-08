Простое удобрение для богатого урожая: как оживить уставшую после зимы почву

После зимы почва на участке кажется истощенной и безжизненной. Чтобы дать ей силы, нужна правильная весенняя подкормка. Она не только пробуждает землю, но и улучшает здоровье растений, а также увеличивает будущий урожая. Среди множества вариантов, от компоста до минеральных комплексов, есть одно проверенное и натуральное удобрение, которое многие незаслуженно обходят вниманием.

Речь идет о костной муке. Это органическое удобрение из переработанных костей и рогов крупного рогатого скота. Оно полностью натурально и безопасно. Костная мука содержит фосфор и кальций, а также калий, магний, железо и другие микроэлементы, отмечает канал «Твоя дача».

Костная мука подходит для большинства огородных культур даже для ягод и цветов. К тому же это удобрение работает весь сезон, поскольку его питательные вещества высвобождаются постепенно. Использовать костную муку очень просто. Рекомендованная норма: 150-200 граммов на один квадратный метр. Удобрение равномерно рассыпают по поверхности и заделывают в землю лопатой.

Костную муку можно использовать как локальную подкормку. Горсть удобрения добавляют к рассадам томатов, перцев или даже в лунку картофеля. Оно укрепляет иммунитет растений, делая их более устойчивыми к болезням и непогоде.