Разлука с питомцем: сколько времени кошка может быть одна

Владельцам кошек рано или поздно придется ненадолго оставить питомца одного дома. Как долго это можно делать без ущерба для его самочувствия? Специалисты считают, что безопасный и комфортный для большинства животных промежуток — около 24 часов.

За сутки кошка успевает прожить свой обычный ритм: поспать (а спят они до 20 часов в день), поесть, поиграть и понаблюдать за миром из окна. Если подготовить квартиру, пушистый друг может даже не заметить вашего отсутствия, отмечает канал «ikoshkiru — Мир кошек».

Перед уходом надо тщательно почистить лоток и оставить достаточное количество свежего наполнителя. Наполните миску водой, а если уезжаете надолго, то проверьте работу автоматической поилки. Оставьте корм: сухой можно насыпать с запасом, а для влажного лучше использовать автокормушку. Оставьте несколько игрушек и приоткройте штору в комнате. Некоторые включают на низкой громкости радио или телевизор, чтобы создать привычный звуковой фон.

В исключительных случаях, при хорошей подготовке, кошку можно оставить одну на срок до 72 часов. Любое длительное одиночество является серьезным стрессом для всех животных. А кошки очень социальны, им важно общение и присутствие человека рядом. Изоляция дольше трех дней может привести к тревожности, апатии или отказу от еды, общения.

Если предстоит отъезд больше чем на трое суток, лучше найти помощника. Попросите родственников, друзей или соседа заходить кормить вашего любимца, менять воду и убирать лоток. Существуют также и профессиональные зооняни.

