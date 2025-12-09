Пять неочевидных проявлений ума у кошек

Мы​‍​‌‍​‍‌ зачастую воспринимаем кошек как милых и независимых созданий. Однако за безмятежным и порой равнодушным взглядом скрывается незаурядный ум, о чем рассказывает Александра Томаш в своем блоге. Наши пушистые друзья значительно сообразительнее, чем нам кажется.

© ГлагоL

Кошки почти всегда замечают, когда что-то не так. Они очень чутко реагируют на изменения в голосе, жестах и выражении лица. Если вы подавлены или же сильно устали, ваш любимец может тихонько прийти к вам и прилечь рядом, будто бы давая понять, что он «здесь». Он не спроста так делает — кошки действительно «чувствуют» наши эмоции.

Кошки знают, к кому надо подойти, чтобы привлечь внимание. Они создали для нас свой собственный язык, которым владеют в совершенстве. Благодаря ему они легко объясняют, что хотят поесть или поиграть. Питомцы всегда точно знают, какой звук подействует на вас наиболее эффективно.

Их умения решать задачи могут быть для вас открытием. Если лакомство спрятано на полке или котик хочет пробраться на стол, он начнет искать самый эффективный метод. Например, царапать поверхности или наблюдать за вами в попытке усвоить и повторить ваши действия. Многие кошки умеют открывать дверцы или ящики так, как они видят, что это делают люди.

Кошки прекрасно знают, как их зовут. Вот только они могут не откликаться, если не хотят с вами общаться. Как только у вас в руках появится лакомство — вы заметите, что желание коммуницировать появится у питомца тут же.

Они тонко подстраиваются под наш ритм жизни: запоминают распорядок дня: когда вы встаете, приходите с работы, ложитесь спать. Питомец может встречать у двери или напоминать о кормлении с пугающей точностью.