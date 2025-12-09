Не укрывайте эти растения листвой: частая ошибка садоводов

Готовя сад к зиме, многие укрывают растения опавшими листьями. Но для некоторых культур — это не защита, а ловушка, ведущая к выпреванию и гнили. О том, каким посадкам это не подходит и какой вред несет, рассказывает автор канала «Школа садоводов Марии В.».

© ГлагоL

Старые мокрые листья для растений на зиму становятся настоящим парниковым укрытием. С одной стороны — отсутствие воздуха, с другой — сырость. Идеальная среда для различных грибковых инфекций. Часто растения гибнут именно из-за этого, а не из-за промерзания.

Розы часто уже на следующий год после укрытия листьями начинают загнивать вокруг корневой шейки. Поэтому их, если вы накрываете на зиму листьями, обязательно нужно не просто окучить сухой землей, но и использовать каркасное укрытие.

Лаванда, которая в природе растет в засушливых местах, совершенно не переносит сырость и влагу у основания. В районе корней будет достаточно легкого лапника. Клематисы теряют почки возобновления, которые находятся под листьями. Их основание окучивают сухим торфом, а побеги укладывают на лапник.

Пряные травы также совершенно не переносят сырость. Для них нужно воздушное укрытие. А вот виноград — ягодная культура, которая становится добычей мышей. Правильнее будет уложить лозу на доски и засыпать другой землей.