Эксперт объяснил, почему одни собаки агрессивнее других

Повышенный уровень агрессии у мелких пород собак по сравнению с крупными выявили ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ). Согласно результатам исследования, проведенного с помощью искусственного интеллекта (ИИ), разница в склонности к агрессивному поведению составляет около 40%, сообщила ТАСС руководитель исследования, кандидат биологических наук, доцент кафедры "Биология и общая патология" ДГТУ Анна Фомина.

"Чем тревожнее собака, тем больше вероятность того, что она будет кусаться. По нашим данным, мелкие породы собак агрессивнее крупных на 30-40%", - сказала Фомина.

Исследователь уточнила, что, вероятнее всего, это связано с тем, что владельцы небольших пород уделяют меньше времени дрессировке питомцев. Также это влияет на поведение самих собак по отношению к хозяевам: мелкие породы охотнее бегут к хозяевам, в то время как крупные пытаются отстраняться.

"К маленьким собакам относятся, как к игрушкам. Видимо, большинство владельцев не воспринимают их, как полноценных животных, с которыми нужно работать. При любой опасности собак берут на руки и этим выучивают. С крупными наоборот. У них последствия сильнее и требования общества тоже серьезнее. Владельцы начинают их активно дрессировать, а собаки пытаются от этого отойти, потому что они перегружены", - поделилась Фомина.

По данным ученых, крупные собаки быстрее адаптируются и меньше тревожатся, чем мелкие породы.

Исследование тревожности собак с помощью ИИ проводится в ДГТУ за счет средств Российского научного фонда (РНФ). Разработки помогут давать рекомендации кинологам, ветеринарам и владельцам, а также оценивать перспективы животных для передачи в семьи из приютов.

